De geschiedenis wordt teruggebracht in havezate Oldengaerde

Landgoed Oldengaerde bij Dwingeloo wordt dit jaar grondig gerenoveerd. Het meer dan vijfhonderd jaar oude landgoed is één van de best bewaarde havezaten van Drenthe.

Havezate Oldengaerde: Een reis in de tijd

De restauratie van Oldengaerde betreft eigenlijk alleen de binnenkant. "En dat is ook nodig", legt Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap uit. "Door de tijd heeft kou en vocht het pand in z'n greep gekregen."De balklagen aangetast, de plafonds en de wanden moeten hersteld worden en het verwarmingssysteem wordt aangepast. Maar dat is niet het enige."Tijdens de restauratie proberen we ook de geschiedenis weer terug te brengen", vertelt Tappel. "Het pand zit nog vol geheimen, waaronder een dikke muur die vermoedelijk de oude voorgevel is geweest van het pand in de zeventiende eeuw."Wil je verder kijken in het de havezate? Jermo Tappel neemt je in deze video mee op rondleiding door het pand.