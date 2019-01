IJsbaan Nieuw-Buinen: Warm gevoel van koude weersvoorspellingen

De ijsbaan Nieuw-Buinen wacht met smart op het naderende winterweer. 'Het begint al bij ons te kriebelen wanneer we naar de weerberichten kijken', vertelt Monique Wessels van de ijsbaan.

De ijsbaan wil graag de eerste marathon op natuurijs organiseren. “Nu ligt er nog wat regenwater op ons asfalt. Zodra het begint te vriezen bouwen we het ijs laagje voor laagje op met de giertank,” zegt Wessels.Het bestuur van de ijsbaan staat al helemaal klaar om aan de slag te gaan. “Het is alleen wel een beetje moeilijk om vrijwilligers in te plannen als je niet ver van te voren weet wanneer er iets gedaan moet worden. Gelukkig weten we als bestuur wel wat onze taak is. Dus dat gaat wel goed komen.”De KNSB heeft toestemming gegeven om de nodige voorbereidingen te treffen. De afgelopen jaren streden Noordlaren en Veenoord vaak met elkaar om de eerste marathon op natuurijs. Noordlaren organiseerde de marathon voor het laatst in januari 2017. Nieuw-Buinen gaat zich nu dus in de strijd mengen.“We worden erg warm van binnen als we de koude weersvoorspellingen zien, maar we proberen een balans te houden met wat realistisch is en ons enthousiasme. We zijn natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden.”Het ijs moet voor een marathon minimaal drie centimeter dik zijn over de gehele baan. “In principe vriest het hier als het in Veenoord ook vriest. Maar de wind hoeft bij een van de plekken maar net iets gunstiger te staan voor een voorsprong", aldus Wessels.