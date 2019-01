Assenaar speelt in amputatieteam van PSV

Het is een aardige reis elke week, Assen - Eindhoven, maar voor Francis Maria is dat geen probleem. Hij voetbal bij het amputatieteam van PSV.

Deze club is sinds gisteren de eerste profclub in Nederland waar amputatievoetbal gespeeld wordt. Alle spelers in het team missen een been, de keeper een arm. Jong of oud, iedereen kan meedoen meldt Omroep Brabant Het linkerbeen van de 24-jarige Maria is in 2006 geamputeerd, vanwege botkanker. "Anders had ik hier nu niet meer gezeten", zegt hij. Elke woensdag komt hij vanuit Assen naar PSV om te kunnen voetballen. "Ik ben fan van die club, en nu kan ik er zelf spelen. Dat is hartstikke mooi, daar doe ik alles voor."In andere landen is amputatievoetbal veel groter dan in ons eigen land, zegt hij. "PSV biedt nu de mogelijkheid om het ook hier populairder te maken."Een enorm voetbalsalaris zit er alleen niet in, denkt hij. "Haha nee, maar daar gaat het ook niet om. Voetballen, dat is belangrijk."