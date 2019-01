Drents Archief zet kleine criminelen online

Volgende week zaterdag, om 10.30 uur precies, wordt een nieuwe naamindex online gezet. Daarin kun je op naam zoeken in 19e eeuwse-vonnissen van de arrondissementsrechtbank in Assen uit de periode 1838-1888.

Joke Wolff van het Drents Archief in Assen: "Het is de allereerste keer dat we namen van veroordeelde personen online zetten. In dit geval gaat het om kleine criminaliteit. Je moet dan denken aan diefstal, een uit de hand gelopen vechtpartij, een ruzie, een overtreding of smokkel. Geen moord. In totaal gaat het om 34.000 namen."Wolff heeft zelf nog niet naar familie gezocht, maar hoopt "dat veel mensen naar hun familieroots gaan zoeken. Het maakt je stamboomonderzoek interessanter en voegt een extra stuk familiegeschiedenis toe."De lancering vindt plaats op de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Het thema dit jaar is misdaad en straf. Een greep uit de activiteiten: Egbert Meijers zingt moordliederen, er zijn lezingen over strafrechtspleging in Assen in de 19e eeuw van rechter Fred Sieders bijvoorbeeld en Alina Dijk van het Gevangenismuseum Veenhuizen maakt het leven van beroepscrimineel Hendrik Wieser (1844-1917) inzichtelijk.Op de informatiemarkt wordt onder meer aandacht besteed aan het Algemeen Politieblad, een orgaan waarin de Nederlandse politie in de 19e en de 20e eeuw informatie uitwisselde. Bijvoorbeeld over verdachte personen, vermissingen en deserteurs. Ook politieambtenaren en gedupeerden staan hierin. Dus ook hier kun je bekenden tegenkomen.Archeoloog Wijnand van der Sanden geeft een lezing over 'galg en rad' en Joke Wolff verklaart op zoek te zijn geweest naar een culinaire invulling van dit thema via het zogeheten galgenmaal. "We hebben lang zitten brainstormen, over historische hapjes en het thema misdaad en straf. We zijn gaan speuren in de archieven naar galgenmalen in Drenthe, maar het was heel moeilijk iets te vinden"."Er zijn wel rekeningen van de scherprechter; de beul, waarin allerlei verteringen, ook rondom de executie, zijn opgenomen. Je ziet dan dat er tabak en wijn is geserveerd aan de ter dood veroordeelde, en ook een speciale maaltijd. Jammer genoeg stonden de ingrediënten daar niet bij."'Crimineel-eten' is er wel zaterdag de 26ste, daarvoor zorgt culinair etnologe Carolina Verhoeven, met onder meer eetbaar smokkelwaar uit de periode rondom de Eerste Wereldoorlog.De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis vindt komende zaterdag plaats in het Drents Archief in Assen. Voor het volledige programma, zie de website van het Drents Archief