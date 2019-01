Deel dit artikel:













Hoogevener betrokken bij dodelijk ongeluk in Groningen Bij het ongeluk kwam een 29-jarige vrouw om het leven (foto: Persbureau Meter)

Op de rotonde op de Vondellaan met de Van Idekkingeweg in Groningen is vanmiddag een 29-jarige vrouw om het leven gekomen. De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeluk, komt uit Hoogeveen.





Inmiddels is gebleken dat de vrachtwagenchauffeur vanaf de Van Iddekingeweg afsloeg richting de Vondellaan, waarna hij de fietser schepte. De man uit Hoogeveen heeft inmiddels een verklaring afgelegd bij de politie.