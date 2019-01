Deel dit artikel:













Vlegabal goed voor een eiwitboost dankzij Drentse veldboon De veldboon die van de Vlegabal een eiwitrijke bal maakt (foto: Margriet Benak) Reinder Hoekstra van de NMF Drenthe (links) en akkerbouwer Geert Lindenhols met het eiwitrijke veldbonenmeel (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Gehakt bij Van der Zee Slagerij met veldbonenmeel er doorheen gedraaid (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De gehaktbal (links) en de vlegabal, nauwelijks te onderscheiden (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

De Vlegabal uit Drenthe is misschien wel hét antwoord op het eten van minder vlees. Naast dierlijke eiwitten bestaat de gehaktbal voor dertig procent uit plantaardige eiwitten. Met dank aan de veldboon, wellicht ooit de 'heldboon'.

Geschreven door Margriet Benak

De veldboon in de Vlegabal komt van de akkers van Geert Lindenhols, akkerbouwer in Fort. In Emmen, bij Van der Zee Slagerij, mixen ze veldbonenmeel door het gehakt, dat verder voor zeventig procent bestaat uit runder- en varkensvlees. Dit vlees komt ook uit eigen streek.



Eiwitrijk voedsel

"Kortom, alles komt uit de eigen streek. En ook de afzet gebeurt hier in de noordelijke regio. Want zorginstelllingen als Interzorg in Assen en het UMCG in Groningen zien er heil in als zeer eiwitrijk voedsel voor senioren en ziekenhuispatiënten. Het is een gezond plantaardig eiwit, bevorderlijk voor de gezondheid", zegt een enthousiaste Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Zijn club bracht akkerbouwer, vleesverwerker en de regionale afzetmarkt via groothandel Distrivers als gesloten keten bijelkaar.



Kringloopeconomie

Zo is volgens Hoekstra de veldboon uit Fort en het gebruik ervan 'een prachtig voorbeeld van kringloopeconomie'. "Geen import meer van veldbonen uit het buitenland, maar afkomstig van eigen bodem. En als voedingsproduct in de markt gezet, in eigen regio. Daar moeten we in de toekomst veel meer naartoe. Dat maakt de cirkel rond."



De NMF Drenthe omarmt daarom de Drentse Vlegabal als voorbeeldproduct voor de toekomst. En ook akkerbouwer Lindenhols heeft er baat bij, net als de biodiversiteit. "Het telen van veldbonen is goed voor mijn grond. En de bijen, die zijn er dol op als het gewas in bloei staat, met witte of paarse bloemetjes. Heerlijke honing haal je ervan af", aldus de boer.



Naar 200 hectare veldbonen

De akkerbouwer in Fort heeft net als afgelopen jaar weer elf hectare veldbonen ingezaaid, maar als het aan Reinder Hoekstra ligt, komt er 200 hectare met veldbonen in Drenthe. "Dat levert voor de bakkers in de regio en ook voor de slagerijen een prachtig product op. In eigen regio geteeld, dus duurzaam, en ook voor consumenten gezond."



Ook bij de slagerij in Emmen, waar ze ambachtelijke producten maken voor zorginstellingen en horeca, realiseren ze dat duurzame vleesproducten met meer plantaardige eiwitten dé toekomst is. Adviseur Loek Carabain: "Een lekker stuk vlees op je bord, moet kunnen. Je moet niet alles willen verbieden, net als met roken en alcohol. Maar er komt een moment dat er te weinig dierlijke eiwitten zijn. Dus moet je vervangers hebben. De veldboon is daar heel geschikt voor. Met dertig procent veldbonenmeel in ons gehakt is het een mooie mix van dierlijk en plantaardig."



Smaak voorop

Maar de smaak blijft volgens Carabain voorop staan. "Ook al is het veldbonenmeel een zeer gezond eiwitrijk product. De bal moet wel lekker zijn. We hebben net zolang getest, dat het met de Vlegabal goed gelukt is. Want ook jij hapt net zo lekker in de Vlegabal als in de gehaktbal", lacht Carabain.