Hoofdverdachte Asser wietzaak: Ik was alleen een tussenhandelaar

'Ze hebben me als een crimineel uit mijn huis getrokken en daarna heb ik twee maanden in beperkingen in de cel gezeten. Vreselijk. Ik begrijp nog steeds niet waarom dat nodig was.'

Een 75-jarige Assenaar liet vandaag in de rechtbank in Assen weten dat hij nog altijd last heeft van zijn arrestatie op 4 maart 2014.De man verhuurde een loods aan de Nijverheidsweg in Assen, waar growshop Bio Memo gevestigd was, het bedrijf van de 55-jarige Mehmet K. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K., de loodseigenaar, nog twee Assenaren en een man uit Lelystad ervan dat ze vanuit die loods in hennep handelden.In 2013 startte het OM een onderzoek naar de uit Turkije afkomstige Assenaar K. Hij zou, met acht andere mannen met Turkse roots, sinds 2009 op grote schaal handelen in hennep. Bio Memo was hun dekmantel en ook de 75-jarige verhuurder maakte deel uit van de criminele organisatie was het vermoeden. Tonnen zouden er zijn verdiend.Er werden undercoveragenten ingezet om de bende te ontmaskeren. Ze deden zich voor als hennephandelaren en het lukte hen om in oktober 2013 tien kilo hennep te kopen en in januari 2014 nog eens negen kilo. Op 4 maart kwam de klapper: K. en zijn medeverdachten leverden 54 kilo hennep in één keer. Net toen alles was ingeladen in het busje van de zogenaamde kopers, viel een arrestatieteam de loods binnen. Daar werd bijna 16 kilo wiet gevonden en in een pand aan de Rolderstraat dat de broer van K. huurde lag ruim 14 kilo en een pistool. Tien mannen werden opgepakt.Vandaag, bijna vijf jaar later, begon de rechtbank in Assen met de strafzaak tegen nog maar vijf van hen. Omdat het OM fouten heeft gemaakt, is de zaak een stuk kleiner geworden. Vier verdachten hoeven helemaal niet meer voor de rechter te verschijnen, een vijfde is inmiddels alleen voor wapenbezit veroordeeld. De vijf die nu terechtstaan worden alleen verdacht van betrokkenheid bij de handel in wiet tussen oktober 2013 en maart 2014.Omdat het OM denkt dat de mannen het geld dat ze met de wiethandel verdienden wegsluisden naar Turkije, is het witwasonderzoek overgedragen aan dat land. Hoe het daarmee staat is niet bekend, omdat justitie niet meer samenwerkt met de Turkse autoriteiten.Mehmet K. ontkent dat hij de grote man in de Noord-Nederlandse hennepwereld is, zoals het OM eerder beweerde. "Ik zit wel al dertig jaar in de hennep, maar ik was alleen maar een tussenhandelaar”, zei de hoofdverdachte, die zich uitgerekend op de eerste dag van het proces verslapen had.De medeverdachten kwamen regelmatig bij Bio Memo, maar alleen om even koffie te drinken, te blowen of een potje te kaarten of te rummikuppen, beweerden zij. Met wiethandel hadden ze niks te maken. “Ik kwam er alleen om de huur te innen, van hennep weet ik niks”, zei ook de 75-jarige loodseigenaar. Ondanks dat de undercoveragenten hebben verklaard dat de man wel degelijk bij de drugsdeals aanwezig was, hield hij voet bij stuk.Op 26 februari gaat de zaak verder. Dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen tegen de mannen.