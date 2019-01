CDA wil sneller nieuwe keuken voor militairen in Assen

CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen wil weten waarom het vier tot vijf jaar gaat duren voordat de Johan Willem Frisokazerne een nieuwe keuken heeft.

Mulder heeft daarover samen met Hanke Bruins Slot schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Afgelopen zomer werd bekend dat de keuken van de kazerne in Assen op de eerste plaats stond van de top 10 slechtste Defensiekeukens. De keuken is toen zelfs gesloten. Sindsdien krijgen de militairen eten van een externe cateraar.Mulder en Slot willen van de staatssecretaris weten hoelang de kazerne nog moet wachten op een nieuwe keuken. Ook willen ze weten of het klopt dat er extra hoge eisen aan de nieuwbouw van de keuken worden gesteld waardoor er nog geen aannemer is gevonden.