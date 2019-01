Deel dit artikel:













Catawiki bereikt mijlpaal met vijf miljoen geveilde items Catawiki heeft vijf miljoen items geveild (foto: RTV Drenthe)

Een bijzondere mijlpaal voor Catawiki: het Asser internetbedrijf, dat in 2008 is opgestart, heeft vijf miljoen items geveild.

Op het online platform komen zeldzame en moeilijk vindbare objecten onder de digitale hamer. Elke week organiseert het bedrijf meer dan driehonderd veilingen in tachtig verschillende categorieën.



Er zitten ook speciale items bij. Onder andere het complete skelet van een mammoet, een 14-karaats gouden Legosteen, een eerste editie van Kuifje, en een origineel script van de televisieversie Game of Thrones.



Naast Assen heeft het bedrijf ook vestigingen in Amsterdam, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje.