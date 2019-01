Deel dit artikel:













Steekpartij in Hoogeveen: slachtoffer gewond naar ziekenhuis Een steekpartij aan de Wielewaal in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter) Een steekpartij aan de Wielewaal in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

In Hoogeveen is donderdagavond iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Wielewaal. Het slachtoffer is met een verwonding aan de arm naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie goed aanspreekbaar.





De dader ging er na de steekpartij vandoor op een fiets, in de richting van het BP-tankstation aan de Meester Cramerweg. Het gaat om blanke jongen van tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij droeg een zwarte trainingsbroek, een zwarte trui met capuchon en een zwarte pet.