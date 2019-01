Raad Assen: Veemarktplein wordt toch geen bodemloze put?

Wordt het nieuwe Veemarktplein in Assen een bodemloze put en daarmee het nieuwste hoofdpijndossier in de provinciehoofstad? Of is de tegenvaller van 1,3 miljoen nu echt de laatste?

De raad van Assen ging vanavond morrend akkoord met de extra kostenpost, als gevolg van een opeenstapeling van tegenvallers. Zoals het opsporen en ruimen van restanten van bommen en granaten, het opschonen van veel meer bodemvervuiling dan gedacht, en ook zaten er lastige veenlagen in de bodem. Die maken dat de ombouw van het Veemarktterrein tot evenementenplein en woningbouwlocatie maar liefst zestig procent duurder wordt dan gedacht.In plaats van 2 miljoen, die de raad in 2017 uittrok, is het bedrag opgelopen tot 3,3 miljoen. De raad hoopt 'dat hiermee alle risico's nu wel afgedekt zijn'."Ik snap dat er bij zo'n project altijd risico's zijn, maar laat dit geen bodemloze put worden", stelde de ChristenUnie. D66 snapt niet hoe het kan, dat de kosten zo uit de klauwen hebben kunnen lopen. "In september hadden we het nog over een tegenvaller van acht ton. We zijn een paar maanden verder en ineens is het 1,3 miljoen euro. Als je toch de voorgeschiedenis weet van zo'n gebied, is er dan wel grondig vooronderzoek gedaan naar de bodem? En hoe kun je nou veenlagen over het hoofd zien?"Ondanks alle kritiek en vragen zijn de fracties het erover eens dat het extra krediet voor het Veemarktplein wel op tafel moet. "Want er is domweg geen weg terug, de trein is rijdende en we zitten nu eenmaal in dit schuitje", aldus de fracties. GroenLinks reageerde nog het meest laconiek. "Shit happens en een ongeluk komt nooit alleen", zei fractievoorzitter Hans Marskamp.Wel noemt de ChristenUnie 'het verre van slim' dat het college van B en W al zwart op wit meldt 'dat er ook alvast een zak geld opzij is gelegd voor de aannemer'. Die dreigt met een claim, vanwege al het meerwerk op het Veemarktplein. "U schat dan wel in dat die claim juridisch weinig kans van slagen heeft, maar is die claim al ingediend? Want als ik de aannemer zou zijn, zou ik het wel weten: meteen indienen die claim aangezien het college nu al met een zak geld zwaait", aldus CU-raadslid Bouke Weening.Volgens wethouder Janna Booij is er nog geen claim, maar staat het college ook niet 'zomaar met een zak geld te zwaaien voor de neus van de aannemer'. "U wilt als raad met het Veemarktplein niet nog eens geconfronteerd worden met de zoveelste tegenvaller. Vandaar dat we heel bewust het risico van de claim alvast melden. Dan bent u voorbereid."De wethouder zegde toe bij een volgend groot project nog beter op te willen letten bij het vooronderzoek. "Maar eigenlijk is bij het Veemarktterrein grondig vooronderzoek gedaan, precies volgens opdracht en volgens de regels."Helemaal schoon is het Veemarktterrein en de aangrenzende Paul Krügerstraat trouwens nog niet. Het grondwater is er vervuild en dat moet binnen vijf jaar met tachtig procent worden teruggebracht. "Maar er zijn verder geen risico’s voor de bewoners, nu niet en die komen er ook niet", aldus Booij.