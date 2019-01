Partijen in Drenthe willen meer weten over routefonds Groningen Airport Eelde

De partijen D66, GroenLinks en SP in Provinciale Staten vragen zich af of er straks meer geld naar het routefonds van Groningen Airport Eelde moet.

Ze stellen vragen aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma. "Noch van werkgelegenheidsgroei, noch van aantrekkelijke bestemmingen lijkt momenteel (helaas) sprake", zo stellen de partijen.De drie partijen vragen zich af of er nog wel reden is om uit te gaan van het investeringsscenario waar eerder voor gekozen is. Drenthe betaald als aandeelhouder de komende tien jaar in totaal 13,8 miljoen euro.De Noordelijke luchthaven verloor twee hubverbindingen. Nordica Air heeft de lijndiensten naar Kopenhagen en München eind vorig jaar gestopt. Ze kregen daar miljoenen voor uit het routefonds. Deze week werd bekend dat AIS Airlines uit Lelystad de lijndienst naar Kopenhagen overneemt. Daarvoor krijgen ze overigens geen geld voor uit het Routefonds.D66, GroenLinks en SP vragen zich af welke consequenties nieuwe verbindingen hebben voor de provincie Drenthe. "Is het aannemelijk dat extra geld van de provincie nodig zal zijn?" De drie willen graag zo snel mogelijk inzicht in wat er nog in het routefonds van de luchthaven zit. Hier kunt u ons dossier over de luchthaven bekijken.