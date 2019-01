Deel dit artikel:













Krijgt Emmen rookvrije zones? Emmen bekijkt de mogelijkheden voor rookvrije zones (foto: Pixabay.com)

Het college van de gemeente Emmen onderzoekt momenteel de mogelijkheid om rookvrije zones in te stellen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Emmen kijkt hierbij naar Groningen in het kader van de campagne Rookvrije Generatie. Daar stemde de gemeenteraad in september in met een uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met een verbod op 'hinderlijke rookgassen'. Het gaat hierbij niet alleen maar om tabaksrook, maar ook om uitlaatgassen van brommers, auto's en rook van barbecues.



'Ik ken geen roker die hoopt dat zijn kinderen gaan roken'

"We zijn sinds de zomer aan het onderzoeken wat dat betekent", vertelt wethouder Raymond Wanders. "Het gaat hier om houding en gedrag. Ik ken geen roker die hoopt dat zijn kinderen gaan roken."



De gemeente voert gesprekken met onderwijsinstellingen en sportverenigingen om de eventueel rookvrije zones te bewerkstelligen. Wanders noemt voetbalclub DZOH uit de Emmer wijk De Rietlanden als voorbeeld, die sinds dit seizoen rookvrij is.



Motie

De fractie van LEF! diende voor de zomervakantie een soortgelijke motie in. "Voor ons is de insteek dat het belangrijk is dat de gemeente een faciliterende rol vervult", zegt fractievoorzitter Harry Leutscher.



Komend voorjaar organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de gemeenteraad en andere betrokken partijen. Hoe het een en ander ingevuld gaat worden, moet later blijken.