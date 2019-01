Casper Goedkoop wil graag door bij FC Emmen

VOETBAL - De resultaten zijn prima, de klik met Dick Lukkien is er en ook met de overige stafleden verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid en dus wil assistent-trainer Casper Goedkoop graag zijn aflopende contract bij FC Emmen verlengen.

Dromen van een resultaat mag altijd, ook in de eerste van de nog 17 resterende finales die we moeten spelen. We hopen zo lang mogelijk in de wedstrijd te kunnen blijven en te laten zien dat we hebben geleerd van de duels bij PSV en Ajax. Casper Goedkoop, assistent-trainer FC Emmen over het duel tegen PSV

FC Emmen Rood Wit TV met Casper Goedkoop

Dat zegt de trainer in FC Emmen Rood Wit TV, waarin hij in het vaste programma-onderdeel 'koffieDick-kijken' de honneurs waarneemt van Dick Lukkien, die vanwege griep de training moest laten schieten vandaag."In principe heeft de club tot 1 april de tijd om me duidelijkheid te geven, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat er wel eerder een gesprek volgt en desnoods stap ik zelf naar de directie."Goedkoop blikt in FC Emmen Rood Wit TV verder vooruit op de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar, tegen landskampioen PSV. "Het is de eerste van zeventien resterende finales na de winterstop. Natuurlijk mogen we dromen van een goed resultaat. We hopen zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven door te laten zien dat we hebben geleerd van de wedstrijden tegen PSV en Ajax uit."Ook kijken we met Goedkoop vooruit op kampioenspoule, waarin het tweede team na de winterstop uitkomt. Die competitie start overigens op 28 januari.