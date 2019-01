Tot 10.00 uur opletten voor gladheid

Weggebruikers moeten vanochtend goed opletten. De winterse neerslag van donderdagavond, in combinatie met temperaturen onder het vriespunt, zorgen voor gladheid.

Het KNMI heeft een waarschuwing afgegeven, die geldt tot 10.00 uur vrijdagochtend. Dan is de temperatuur inmiddels opgelopen tot zo'n vier graden en schijnt de zon volop.In heel de provincie wordt gestrooid."Het kan glad zijn vrijdagochtend op plekken waar niet is gestrooid door bevriezing van natte weggedeelten", vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "De temperaturen liggen in de ochtend op ongeveer -3 graden. In de middag krijgen we mooi weer met de zon erbij. Het wordt zo'n 4 graden."Na vrijdagochtend lijkt het eerst gedaan te zijn met de kans op gladheid. De komende dag vriest het 's nachts weliswaar, maar het blijft grotendeels droog.