Afval gedumpt bij sportpark in Assen

Onbekenden hebben een grote stapel afval gedumpt in Assen. Het gaat onder meer om elektronica en dozen.

De spullen liggen op de parkeerplaats van sportpark De Hoogspanning, in de wijk Kloosterveen. De gemeente is op de hoogte gebracht en gaat de spullen opruimen.Afgelopen jaar werden vaker spullen gedumpt in de Drentse natuur. Het ging onder meer om bouwafval, een caravan, een zeilboot, maar ook drugsafval. Een overzicht vind je hier