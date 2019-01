Onderzoek naar vele ongelukken op Maatlanden in Roden

De gemeente Noordenveld doet onderzoek naar de veiligheid van de weg Maatlanden in Roden.

Op die weg zijn de afgelopen tijd meerdere ongelukken gebeurd. Volgens de gemeente gebeurden die negen van de tien keer terwijl de weg nat was.Afgelopen maandag is de weg schoongemaakt. De komende tijd wordt gekeken of het asfalt stroef genoeg is. Bovendien gaat de gemeente er snelheidscontroles houden en het aantal auto's dat er langsrijdt meten.Deze maand ging het al meerdere keren mis op de weg. Afgelopen zondag nog raakte een auto in de slip , ramde een lantaarnpaal en kwam in een berm tot stilstand. De bestuurster raakte niet gewond. De week ervoor vloog een automobilist uit de bocht en reed tegen de dijk aan. De auto kwam op de kop tot stilstand en de bestuurder moest naar het ziekenhuis.