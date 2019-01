Deel dit artikel:













Gieterveen vreest ongelukken door bouwverkeer windpark Inwoners van Gieterveen voeren actie tegen bouwverkeer op de Kopweg (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Omwonenden van de Kopweg in Gieterveen vrezen ernstige ongelukken, schade en overlast door bouwverkeer. Dat bouwverkeer rijdt er door de aanleg van Windpark Oostermoer.

"De initiatiefnemers hebben bedacht dat de Kopweg wordt gebruikt als aanvoerroute voor alle onderdelen die nodig zijn voor de bouw van het park. Daar zijn we niet heel erg blij mee", zegt omwonende Jan Post.



"We zijn bang voor schade aan de weg. De Kopweg is helemaal niet geschikt voor het bouwverkeer. En de verkeersveiligheid komt in het geding"



Kinderen

Regelmatig passeren grote vrachtwagens elkaar op de weg. Post: "Veel kinderen fietsen hierlangs om naar school te komen. Je begrijpt dat het er niet beter op wordt. De weg is absoluut te klein. Er worden wel bomen gekapt en de weg wordt verbreed. Maar een beter alternatief zou zijn dat ze een eigen weg aanleggen."



Post wil dat de omwonenden en initiatiefnemers van het windpark met elkaar in gesprek gaan.



Gemeente begrijpt zorgen

De gemeente kan zich vinden in de zorgen van dorpsbewoners en vindt ook dat er gesprekken moeten komen. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat de verkeersveiligheid onder de aandacht wordt gebracht. Wat ons betreft moet er geen bouwverkeer over dit soort smalle wegen gaan. Het is goed dat dit aandacht krijgt", reageert wethouder Co Lambert van Aa en Hunze.



Een eigen weg voor het bouwverkeer lijkt ook de wethouder een goede oplossing. "Wat de gemeente betreft kan dit zeker een goed alternatief zijn. Hoe eerder je van de openbare weg af bent, hoe beter."



Actie

Om hun zorgen kracht bij te zetten hielden buurtbewoners gisteren een actie. De Kopweg werd symbolisch omgedoopt tot Koppijnweg. De actievoerders hielden onder meer een handtekeningenactie onder automobilisten. "We krijgen wel een positieve indruk. De meeste mensen zetten een handtekening en hebben een gewillig oor", aldus omwonende Jan Post.