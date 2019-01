Deel dit artikel:













Noordenveld verbiedt oplaten van ballonnen tijdens evenementen Dit gaan we niet meer zien in Noordenveld (foto: Pixabay)

De gemeente Noordenveld wil het oplaten van ballonnen tijdens evenementen verbieden. De maatregel staat in het nieuwe evenementenbeleid dat dit voorjaar wordt vastgesteld.

Vooruitlopend op de maatregel staat het verbod al vermeld in vergunningen die nu worden afgegeven. Noordenveld neemt de maatregel omdat het oplaten van ballonnen slecht is voor het milieu. Dieren kunnen verstrikt raken in restanten van ballonnen en daarnaast kunnen wensballonnen brand veroorzaken.



Naast het oplaten van ballonnen verbiedt Noordenveld ook het gebruik van confetti-kanonnen tijdens evenementen.