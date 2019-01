Deel dit artikel:













Win een set gloednieuwe schaatsen! Nieuwe schaatsen winnen

Het is koud in Nederland! Wil jij binnenkort ook het ijs op en kun je wel een paar nieuwe schaatsen gebruiken? Van 28 januari t/m 1 februari maak je bij Radio Drenthe vier keer per dag kans op een set gloednieuwe schaatsen én een schaatsclinic van de legendarische Jan Bols!





Hoe werkt het?

Van 28 januari t/m 1 februari spelen wij van 6.00 – 18.00 het spel ‘Met gloednieuwe schaatsen het ijs op’.

Ieder radioprogramma hoor je een cryptische omschrijving van een bekende schaats(t)er.

Weet jij wie het is? Bel dan met de studio: tel. 0592 – 331188.

Noem jij in de uitzending als eerste het juiste antwoord? Dan ben je de winnaar!

De winnaar wint een set nieuwe schaatsen, inclusief deelname aan een schaatsclinic van Jan Bols.

