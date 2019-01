Afghanistan-militairen met kanker melden zich bij Drentse advocaat

Tientallen Nederlandse militairen hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort uit Beilen.

Ze denken dat ze tijdens hun uitzending naar Afghanistan kanker hebben gekregen door brandende afvalhopen, zogenoemde burnpits. Het afval had in ovens moeten worden verbrand, maar dat gebeurde niet.Van de Nadort heeft onderzoek naar de burnpits in Kamp Holland gedaan. Kamp Holland was van juli 2006 tot en met juli 2010 een Nederlandse legerbasis in de Afghaanse provincie Uruzgan.Meerdere militairen hebben foto's aan de jurist gegeven. Daarop is te zien dat afval in de open lucht wordt verbrand en niet in de verbrandingsovens die in Kamp Holland stonden. "Vanaf dag één hebben die ovens niet goed gefunctioneerd", zegt de Drentse jurist tegen de NOS Van de Nadort zegt dat toenmalig minister Hillen van Defensie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Die zei in 2010 dat er zes verbrandingsovens in Kamp Holland stonden en dat daarin het afval werd verbrand.Het ministerie van Defensie heeft geen weet van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zegt minister Ank Bijleveld. Ze wijst erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen "en toen bleek er niets aan de hand."Bijleveld roept gedupeerden zich op "zich bij ons te melden, dan kijken we daarnaar. Maar ik moet er op dit moment van uitgaan dat de metingen goed waren."