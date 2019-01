Borger-Odoorn heeft tijdelijke gemeentesecretaris

Boudewijn Marinussen is vanaf dinsdag de tijdelijke gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn.

Hij volgt Peter Post op, die in december vertrok. De gemeente blijft ondertussen op zoek naar een vaste gemeentesecretaris.Marinussen heeft jarenlange ervaring als gemeentesecretaris, onder meer in Schiedam, Goeree-Overflakkee en Hof van Twente."Zowel wij als college als het managementteam zijn ervan overtuigd dat we in Boudewijn Marinussen een uitstekende interim-secretaris gevonden hebben, een politieke en ambtelijke verbinder", zegt burgemeester Jan Seton.In december vertrok Post als gemeentesecretaris. Vanuit de raad was er kritiek op de manier communiceren door Post met de raadsleden. Het vertrek van Post moet zorgen voor meer rust en overzicht in de communicatie."Als iemand niet meer volledig kan functioneren, dan kan hij zijn rol niet vervullen", zei burgemeester Jan Seton destijds over het vertrek van Post.