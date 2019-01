Te koop: de Grote of Mariakerk in Meppel

De Grote of Mariakerk in Meppel wordt waarschijnlijk verkocht. De Protestantse Gemeente Meppel wil het beeldbepalende gebouw in het centrum van de stad van de hand doen.

Veel mensen voelen zich verbonden met deze kerk, dus we snappen de emoties. Preses kerkraad Protestantse Gemeente Meppel

Reden is een tekort op de begroting. "Die liep op tot wel 1,5 ton per jaar", zegt de preses van de kerkraad, Jan Oldebesten. "Er moest iets gebeuren. Een van de zaken waar we naar gekeken hebben is huisvesting."Naast de Grote of Mariakerk heeft de kerkgemeente ook de Oude Kerk in haar bezit. Om de begroting sluitend te krijgen wil de kerkraad nu eerstgenoemde kerk verkopen. "Bij de Oude Kerk hebben we meer mogelijkheden, omdat de Grote of Mariakerk een Rijksmonument is", licht Oldebesten de keuze toe.De kerkraad legt het besluit binnenkort voor aan de leden van de kerkgemeente. Die moeten aangeven of ze het ermee eens zijn. Oldebesten spreekt van een vervelend besluit. "Veel mensen voelen zich verbonden met deze kerk, dus we snappen de emoties. We hebben dit besluit ook zo lang mogelijk uitgesteld."De gemeente Meppel, die al eigenaar is van de toren van de kerk, laat weten geen interesse te hebben om de rest van het pand te kopen. "Wel maken we ons zorgen over eventuele leegstand", zegt een woordvoerder. "We zijn juist bezig om leegstand in het centrum tegen te gaan. We hopen op goede belangstelling."De Protestantse Gemeente Meppel hoopt dat de kerk zijn maatschappelijke functie behoudt. "Dat er ruimte blijft voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook zouden we als kerkgemeente graag gebruik blijven maken van de kerk, bijvoorbeeld voor de kerstnachtdienst. Dat zijn zaken waar we op gaan letten bij de verkoop."