Liveblog: FC Emmen kruipt iets uit schulp, maar staat achter tegen PSV [0-1]

VOETBAL - FC Emmen hervat de Eredivisie na de winterstop met een zware opgave. Regerend landskampioen PSV komt in Emmen op bezoek. De wedstrijd begon om 14.30 uur.

Door de overwinningen gisteravond van FC Groningen (3-0 tegen Heracles) en PEC Zwolle (3-1 tegen Feyenoord) is Emmen gezakt naar de vijftiende plek op de ranglijst.PSV heeft dit seizoen maar één wedstrijd verloren, tegen Feyenoord. Alle andere wedstrijden werden in winst omgezet. In Eindhoven won de koploper van de Eredivisie met 6-0 van FC Emmen.Volg hier het duel via de liveblog: