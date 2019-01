Slachtoffer steekpartij Hoogeveen is weer thuis

Het slachtoffer van de steekpartij in Hoogeveen gisteravond, is weer thuis.

De man werd gisteravond gestoken op de Wielewaal. Hij raakte gewond aan zijn arm en moest naar het ziekenhuis. De dader ging er na de steekpartij vandoor en is nog spoorloos.Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend, meldt de politie. Ook is onduidelijk of het slachtoffer en de dader elkaar kennen."Over wat het slachtoffer heeft verklaard, doe ik geen uitspraken", aldus een woordvoerder. Wel is duidelijk dat er voorafgaand aan de steekpartij 'ongeregeldheden' waren in Hoogeveen. De politie zoekt mensen die meer informatie hebben over de gebeurtenissen van gisteravond.