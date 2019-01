Nieuwe Raad van Commissarissen voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde krijgt een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC). De laatste twee overgebleven leden van de huidige RvC hebben hun functie neergelegd.

De aandeelhouders van het vliegveld kwamen vanochtend samen vanwege een crisis binnen de raad. Twee leden van de RvC van het vliegveld lieten afgelopen zondag weten met onmiddellijke ingang te stoppen , wegens een verschil van inzicht. De twee overgebleven RvC-leden, Frans Jaspers en Onno van den Brink, stellen hun functie nu ook beschikbaar.Het was volgens de aandeelhouders de bedoeling dat de zittende Raad van Commissarissen dit voorjaar vervangen zou worden. Die wisseling is nu vervroegd.Jaspers en Van den Brink hebben gisteren nog wel samen met de directie van Groningen Airport Eelde met Schiphol overlegd over een eventuele samenwerking. De luchthaven komt hier later met informatie over naar buiten.Op verzoek van de aandeelhouders blijven Jaspers en Van den Brink nog tot 1 maart aan. Ondertussen wordt naar nieuwe commissarissen gezocht. De aandeelhouders hebben niet overwogen om de directie van het vliegveld te vervangen.