Straf wietkweker valt lager uit vanwege ongepast politieoptreden De kwekerij in Borger werd ontmanteld (foto: Van Oost Media)

Een 24-jarige man uit Borger heeft een werkstraf van 120 uur gekregen omdat hij thuis wiet kweekte.

Agenten ontdekten de wietkwekerij in juli 2017 per toeval. Ze zochten iemand en dachten dat diegene zich schuilhield in het huis van 24-jarige.



Wietplantage op zolder

Volgens de rechter verliep het optreden van de politie die dag niet geheel volgens het boekje. De agenten werden aanvankelijk niet binnengelaten door de man. Na enig aandringen deed de man de deur toch open, maar hij zei dat de agenten alleen in de woonkamer mochten kijken. De agenten sloegen die opmerking in de wind en doorzochten het hele huis. Op de bovenverdieping ontdekten zij de wietplantage.



Politieoptreden

De rechter noemde het politieoptreden ongepast en liet de straf daarom lager uitvallen dan de geëiste 240 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf van twee maanden.



Naast de werkstraf moet de man voor het aftappen van stroom ruim 2600 euro betalen aan het energiebedrijf.