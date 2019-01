Hunebed Highway-bussen razen over de Hondsrug

Over de N34 rijden vanaf vandaag Hunebed Highway-bussen. Gedeputeerde Henk Brink voorzag bussen van QBuzz vanochtend van een speciale sticker.

De N34 werd afgelopen zomer omgedoopt tot Hunebed Highway. Langs de weg werden borden met de nieuwe naam geplaatst. De naam moet ervoor zorgen dat er meer toeristen naar het Hondsruggebied komen. Van de 53 hunebedden in Drenthe staan er 47 langs de N34.De hoop is dat de weg een soort evenknie wordt van de beroemde Route 66 in de Verenigde Staten en de Route Napoleon in Frankrijk.