Video: Ook FC Emmen-aanwinst Nico Neidhart trapt in beruchte longtest

Nog steeds trappen nieuwe spelers van FC Emmen in de zogenaamde longtest. Zo ook Nico Neidhart, die tijdens de winterstop overkwam van Sportfreunde Lotte.

Jaap Lampe en Harm Pomp, die in de beginjaren van het profvoetbal werkzaam waren in de medische staf, bedachten deze test waarbij de speler zijn longinhoud moet testen door heel hard te blazen in een hele oude spirometer. De meter is gevuld met zwart poeder.De Duitser Nico Neidhart komt daarmee in het rijtje van Glenn Bijl Jafar Arias en Jason Bourdouxhe , tot hilariteit van de rest van de selectie. Het is niet bekend of de andere nieuwkomer, Michael de Leeuw, ook in de test is getrapt.