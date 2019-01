Vierde letselexpert kijkt naar zaak-Sharleyne [update]

Een Britse letseldeskundige gaat als vierde expert de toedracht van de dood van de 8-jarige Sharleyne onderzoeken. De zaak is in hoger beroep.

Het meisje Sharleyne werd in juni 2015 dood aangetroffen naast flat De Arend in Hoogeveen. Haar moeder Heleen J. (39) wordt ervan verdacht dat zij Sharleyne heeft gewurgd en daarna over de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid. Zij werd in juli 2018 vrijgesproken Het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep. Drie experts hebben de doodsoorzaak onderzocht voor de zaakbehandeling bij de rechtbank in Assen. Justitie twijfelt aan de neutraliteit van de derde letselexpert, jarenlang een collega van de eerste onderzoeker. Het OM verzocht daarom om de vierde studie . Het hof in Leeuwarden ging hiermee vandaag akkoord.Daarnaast heeft het hof bepaald dat er nog een paar nieuwe deskundigen worden ingeschakeld: een slaapwandeldeskundige en een professor die is gespecialiseerd in de werking van het geheugen. Die laatste moet de verhoren met de bovenbuurman Heleen J. gaan terugluisteren. De buurman kwam twee jaar na de val van Sharleyne met het verhaal dat hij die nacht stemmen uit het appartement van J. had gehoord, daarna een doffe klap en later een geluid alsof er een vuilniszak over de reling werd gegooid.Advocaat Paul van Jaarsveld, die Heleen J. bijstaat, vindt de verklaring niet betrouwbaar, omdat de bovenbuurman kan zijn beïnvloed door de enorme media-aandacht voor de zaak. Om diezelfde reden gebruikte de rechtbank de verklaring niet voor het bewijs.De slaapwandeldeskundige moet er komen, omdat het hof wil weten of de kans bestaat dat Sharleyne zelf – al slaapwandelend – over de balustrade is geklommen die nacht. Volgens getuigen had het meisje al eerder geslaapwandeld.Verder wil het hof weten hoe het Openbaar Ministerie terecht is gekomen bij de Belgische letseldeskundige Dingeman Rijken. Hij beweerde vorig jaar, in tegenstelling tot twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut, stellig dat Sharleyne is gewurgd voor de val. De rechtbank ging daar destijds niet in mee. Van Jaarsveld twijfelt aan de deskundigheid van Rijken, omdat hij nog forensisch arts in opleiding is. Het OM moet nu openheid van zaken geven.Ook gaat het hof de oma van Sharleyne tijdens de behandeling van de zaak als getuige verhoren. Dat geldt ook voor de moeder van een vriendinnetje uit de flat. Beide vrouwen zagen het meisje nog de avond voor haar dood. Het hof wil weten of zij toen ook blauwe plekken aan haar hals hebben gezien.Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld is niet bekend. Op 27 maart is er een tussentijdse zitting.