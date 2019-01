Zuidlaarder Hout krijgt meer tijd om brandveiligheid te verbeteren

Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren krijgt van de gemeente extra tijd om de brandveiligheid te verbeteren.

In september werd duidelijk dat er van alles mis is met de veiligheid van het pand. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo is er al een hoop verbeterd.Maar de 'compartimentering' van het voorhuis blijkt lastiger dan gedacht. Compartiminering is het opdelen van het gebouw in verschillende delen, waartussen een brand zich niet snel kan verspreiden."We zijn met de pandeigenaar in gesprek gegaan over een alternatief. Dat is nu gevonden in de vorm van een sprinklerinstallatie. De eigenaar heeft een plan bij ons ingediend en de Veiligheidsregio gaat dat plan nu controleren", aldus een gemeentewoordvoerder.Toch is de termijn waarbinnen de brandveiligheid in orde moest zijn deze week verstreken. De gemeente ziet dat nog even door de vingers. "Totdat er maatregelen zijn genomen, is er wel extra personeel in het pand."De brandveiligheid bij Zuidlaarder Hout was bij lange na niet op orde . Vluchtdeuren zaten bijvoorbeeld op slot en de sleutels ervan waren onvindbaar. Het leidde tot onrust bij bewoners en personeel.De zorgorganisatie kwam ook onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 's Nachts zou er te weinig personeel zijn, bewoners konden weggaan wanneer ze maar wilden en dossiers waren niet op orde.Vorige maand ging thuiszorgorganisatie De Buurtzuster failliet . Zuidlaarder Hout valt onder de Buurtzuster. Begin dit jaar waren er negentien overnamekandidaten voor het bedrijf.