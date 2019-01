Buurke-soap zorgt voor wrange nasmaak bij WVV

VOETBAL - "We zijn zes punten kwijt. We zijn negen doelpunten kwijt, maar de gele kaarten en de rode kaart blijven wél staan."

Trainer Bernd van Bolhuis van zondageersteklasser WVV voelt zich oneerlijk behandeld door de KNVB. "En dan krijgen we het ook nog via de media te horen. Ik vind het apart dat de KNVB niet direct communiceert met de club waar het allemaal over gaat."Na tweeënhalve maand oordeelde de KNVB deze week toch dat de zondageersteklasser uit Winschoten zowel de wedstrijd tegen Nieuw Buinen als Noordster moet overspelen. De reden van alles is spits Jeroen Buurke. Hij speelde vorig jaar met WVV tegen Nieuw Buinen en Noordster terwijl hij niet speelgerechtigd was.Op 3 maart wordt de wedstrijd in en tegen Nieuw Buinen overgespeeld. De stemming is daar natuurlijk een stuk beter. Maar toch is penningmeester Menno Klok kritisch. "De KNVB heeft natuurlijk gefaald. Niet alleen omdat ze een fout hebben gemaakt, maar het heeft ook allemaal veel te lang geduurd", verklaart hij. Maar volgens Klok staat zijn ploeg er inmiddels wel een stukje beter op dan eind oktober. "Ik denk dat er tegen 3 maart weer een fitte selectie staat", besluit Klok. De derby tegen Noordster wordt overigens op 31 maart overgespeeld.De KNVB wilde niet voor de camera van RTV Drenthe reageren.