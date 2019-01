Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het gaat vriezen de komende dagen, dus de ijskoorts neemt toe. Misschien kan er zelfs geschaatst worden. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn er nog genoeg andere leuke dingen te doen in onze provincie. We hebben een paar opties voor je op een rijtje gezet.

Op Dé Noordelijke Motorbeurs presenteren ongeveer 100 bedrijven en organisaties hun producten en diensten. Naast de vele nieuwe en gebruikte motoren kunt u verder onder meer kleding, rijopleidingen, accessoires, vakanties, verzekeringen, gehoorbescherming en gereedschappen vinden. De motorbeurs is van vrijdag tot en met zondag in de TT-hal in AssenZaterdag kunt u terecht in de Stefanuskerk in Beilen voor een archeologie-tour. Archeoloog Pieter den Hengst vertelt tijdens de rondleiding over de archeologie en historicus Dick Bunskoeke vult het verhaal aan uit de geschreven historie. De kerk is morgen tussen 10.00 en 14.00 uur geopend.Heb je zin in een sportief weekend? Dan is het MTB-weekend Drenthe iets voor jou. De ruige natuur, de vele MTB-routes met mooie singletracks, heidevelden, zandvlaktes en uitgestrekte bossen. Alle ingrediënten voor een mooi avontuur. Onder leiding van ervaren mountainbikers maak je in drie dagen een ronde van ruim 200 kilometer door Drenthe.In Emmen treedt morgenavond de Dog Trail Bluesband op. De band speelt muziek van artiesten zoals Betty Bibbs, Katie Webster en Freddie King. Het optreden in Rue de la Gare begint morgenavond om 23.00 uur. Hieronder een korte impressie van de Dog Trail Bluesband.In Drouwen kunt u zondag met het hele gezin een heerlijke wandeling maken. De gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. De wandeling begint om 13.30 uur bij het Boomkroonpad.Zondag organiseert de Stichting Survivalrun Westerbork de jaarlijkse 't Stokertje Survivalrun in en om Westerbork. Een Survivalrun is een hardloopwedstrijd met daarbij een groot aantal (natuurlijke) hindernissen. In Westerbork kunnen de deelnemers kiezen uit 5 of 9 km bikkelen tegen de elementen van de natuur. Meer informatie kunt u hier vinden.