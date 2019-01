Deel dit artikel:













IJsracer Jasper Iwema richt zich op plan B IJsracer Jasper Iwema richt zich op plan B (foto: Jesper Veldhuizen/baansportfansite.nl)

IJSSPEEDWAY - Het EK ijsspeedway in Rusland is voorlopig het nieuwe doel van Jasper Iwema uit Hooghalen. De druiven waren afgelopen weekend heel zuur toen hij zich niet wist te kwalificeren voor de strijd om de wereldtitel. Op de terugweg van Finland naar Drenthe had hij genoeg tijd om z'n zonden te overdenken en een plan B te verzinnen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik rij dit weekend in Oostenrijk. Daar is een internationale wedstrijd in Weissenbach. Daarna ga ik door naar Rusland. Daar ga ik op zoek naar competitie en ik blijf daar tot en met het EK. Dan hoop ik dat ik het Duits kampioenschap kan rijden en dan is het tijd voor de Roelof Thijs Bokaal in Heerenveen. Ook blijf ik knokken voor een Grand Prix-start in Heerenveen", aldus Iwema. "Het belangrijkste voor mij is dat ik tussen sterke coureurs blijf racen en die zitten nou eenmaal vooral in Rusland", besluit Iwema.



Het EK is op 9 en 10 februari in het Russische Ufa.