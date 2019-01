'Docent moet na uitlekken naaktfoto's gewoon weer naar school gaan'

"Het zou goed zijn als ze gewoon weer naar school gaat en zegt: jongens, waar hebben we het over?"



De foto's van de docente van het Carmelcollege werden in de privésfeer verspreid en kwamen erna via sociale media bij leerlingen terecht. De school heeft ouders in een brief op de hoogte gebracht. De daders zouden bekend zijn, zegt de rector. De rector liet eerder al weten de situatie 'verschrikkelijk' te vinden voor de docente. Hij verwacht dat ze wel weer terugkeert op de school.