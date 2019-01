Tynaarlo gaat niet om tafel met supermarktondernemer

De gemeente Tynaarlo wil niet met supermarktondernemer Hans Hendrikse praten over een tijdelijke supermarkt in Zuidlaren. De gemeente wacht het vonnis van de rechtbank af.

De tijdelijke supermarkt moet op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve komen. Hendrikse en de gemeente liggen hier al jaren over in de clinch. Zo kreeg Hendrikse wel een vergunning, maar geen huurovereenkomst.Inmiddels hebben twee permanente supermarkten zich gemeld die zich daar willen vestigen.De Albert Heijn stapte daarop naar de rechter en de gemeente wil dat vonnis afwachten. "Zuidlaren heeft behoefte aan duidelijkheid. Een tijdelijke oplossing staat het tempo van de uiteindelijke planontwikkeling van het terrein in de weg. We houden daarom vast aan het ingezette beleid en vertrouwen op het oordeel van de rechter", zegt wethouder René Kraaijenbrink.De rechter doet over drie weken uitspraak.