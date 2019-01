Onrust door verschillende versies kritisch rapport Midden-Drenthe

Onder ambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe is verdere onrust ontstaan over het onderzoeksrapport naar mismanagement. Er zijn verschillende versies van het rapport intern gepubliceerd. Daaruit blijkt dat kritische passages over het managementteam zijn geschrapt.

Dat meldt een anonieme bron aan RTV Drenthe. Ook de politiek heeft de verschillende versies gekregen.In de eerste versie van de samenvatting staat dat niet alleen de gemeentesecretaris moet vertrekken, maar dat ook "de positie van de andere leden van het MT moet worden heroverwogen". Die zin is in een tweede versie verdwenen.Volgens de bron heeft het college van burgemeester en wethouders aan het personeel gemeld dat een verkeerde versie van het advies werd gepubliceerd. "In deze versie stond een formulering ten aanzien van het MT, die niet aansloot bij de bevindingen van BMC (het onderzoeksbureau, red.) en niet bij de visie van het college."RTV Drenthe heeft bij Midden-Drenthe nagevraagd of dit inderdaad zo is verlopen. De gemeente laat weten dat ze hierop voorlopig niet kan reageren.Fractievoorzitter Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft aangekondigd over de kwestie vragen te gaan stellen. "Verbijsterd, woedend ben ik. Ik heb de twee versies vergeleken en het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Er wordt met mensen gesold", zegt De Haas. Vanavond komt de fractie van Gemeentebelangen bijeen om hierover te praten. "Ik neem het college en de burgemeester dit zo verschrikkelijk kwalijk."De gang van zaken heeft onder het personeel voor verdere onrust gezorgd. De vraag is of de onderzoeksresultaten wel onafhankelijk zijn. Door de rectificatie is een beeld ontstaan dat burgemeester en wethouders door het managementteam zijn beïnvloed om het rapport aan te passen en dat de onderzoekers daarin zijn meegegaan.In het rapport over het werkklimaat in het gemeentehuis van Midden-Drenthe wordt gesproken van een angstcultuur. Aanleiding voor het onderzoek was het hoge ziekteverzuim en het grote verloop onder ambtenaren.