Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nuis krijgt aanwijsplek voor WK sprint Nuis krijgt aanwijsplek voor WK sprint (foto: Soenar Cahmid/ ANP)

SCHAATSEN - De Selectiecommissie Langebaan van de KNSB heeft Kjeld Nuis een aanwijsplek gegeven voor het WK Sprint in Heerenveen.

Geschreven door Karin Mulder

Nuis werd vorig weekend bij het EK Sprint in Collalbo gediskwalificeerd omdat hij op de 1.000 meter met z'n voet over de lijn van de binnenbocht gleed. De nummers één en twee van het EK zouden zich rechtstreeks plaatsen voor het WK sprint, maar Nuis werd geschrapt uit het klassement.



'Zeer uitzonderlijk'

De commissie beschouwt de situatie van Nuis als 'zeer uitzonderlijk' en strijkt daarom met de hand over het hart. Omdat hij al jaren tot de wereldtop behoort en met zijn deelname de kans op WK-goud het grootste is, krijgt hij de aanwijsplaats.



Ook aanwijsplek Wüst

Ook Ireen Wüst krijgt een aanwijsplaats, maar dan voor het WK allround. Bij haar heeft de commissie rekening gehouden met het overlijden van haar vriendin Paulien van Deutekom. Hierdoor kon Wüst bij het EK niet optimaal presteren. Haar vierde plaats in het EK-klassement was normaal gesproken niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing



Het WK sprint is op 23 en 24 februari in Thialf in Heerenveen. Het WK allround volgt op 2 en 3 maart in Calgary.