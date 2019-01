Gemeente Hoogeveen sommeert VVE om maatregelen te nemen

De gemeente Hoogeveen heeft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Hoogeveen gesommeerd om het achterstallig onderhoud direct uit te laten voeren.

Gisteren viel een aluminium plaat naar beneden van een van de balkons van het appartementencomplex. Hierbij vielen geen gewonden. De politie zette vervolgens de straat af en de winkels onder het balkon werden gesloten.Een onderhoudsbedrijf heeft in opdracht van de VVE vandaag alle balkons geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Een aantal platen is vervangen of opnieuw vastgeschroefd. De winkels in de straat konden gewoon open omdat er een speciale slurf was aangebracht waar het publiek veilig onderdoor kon gaan.