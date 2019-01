Deel dit artikel:













De schaatskoorts loopt op in Drenthe, wie heeft als eerste ijs? De baan in Barger-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) De ijsbaan in Nieuw-Amsterdam/Veenoord (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Jan Baarslag van de ijsbaan in Nieuw-Amsterdam/Veenoord (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Het ijsteam van Barger-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Gaat dichtplakken in plastic in Barger-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Komt 'ie er op korte termijn of niet? Dat is de grote vraag die schaatsliefhebbers bezig houdt. De strijd om de eerste marathon op natuurijs is los gebarsten.

Geschreven door Ineke Kemper

De ijsmeesters in Nieuw-Amsterdam/Veenoord hebben de agenda's vrijgemaakt. Zodra het hard genoeg vriest, zetten ze alles op alles om een mooie ijsvloer neer te leggen.



"De baan ligt er hartstikke mooi bij", vertelt Jan Baarslag ons. "Het is in jaren niet zo goed geweest. Meestal hebben we last van vocht onder de sintels, maar door de droogte is dat nu geen probleem." De baan is platgemaakt met een wals en er mag niemand meer op om geen nieuwe sporen te veroorzaken.



Nu of nooit

Het is voor de ijsvereniging voor deze ijsbaan nu of nooit. Want er zijn serieuze plannen voor een nieuwe baan met asfalt als ondergrond. En dus willen ze het op de oude plek goed afsluiten. "We doen altijd mee in de strijd om de eerste marathon dus dit jaar ook. En ik denk dat we dit jaar wel een goede kans maken", zegt een strijdlustige Baarslag.



Omdat het overdag nog boven nul is wacht de ijsmeester nog even om met de giertank water op de baan te leggen. "Nee dat heeft geen zin. We hebben echt min zes nodig en dan de hele nacht door." Zodra de temperatuur gaat zakken trommelt Baarslag zijn mede-bestuursleden op en gaan ze aan de slag.



Schaatsen op een tennisbaan

In Barger-Compascuum leeft de strijd om de eerste marathon totaal niet. Maar daar zijn ze wel druk bezig met een klein ijsbaantje. Ze plakken het tennisveld af met plastic en laten daar water op lopen. Met een beetje mazzel is het een van de eerste plekken waar je kunt schaatsen.



"We leggen zes banen naast elkaar neer en plakken dat vast. We dichten de gaatjes, zetten de randen omhoog en dan kan de waterpomp aan", legt Herman Twickler van de ijsvereniging uit. Al een jaar of zeven leggen ze een ijsbaan aan speciaal voor de jeugd. "Tot en met vijftien jaar mogen ze hier gratis komen schaatsen."



Water op de baan

Al vanaf dinsdag zijn de ijsmeesters bezig met de voorbereidingen. Vanmiddag gaat de waterpomp aan. "Ja we hebben het elk jaar nog voor elkaar gekregen. Vorig jaar schaatsten hier zo'n tachtig kinderen rond. Mooi toch?"



En dan is het aan de natuur om haar werk te doen. Als het een beetje mee zit, kunnen de kinderen woensdagmiddag de ijzers onder binden.