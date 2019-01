'Lukkien heeft een bepaalde speelstijl en houdt daar aan vast'

Zondagmiddag hervat FC Emmen de competitie met een thuisduel tegen de regerend landskampioen en koploper PSV. Mark van Bommel, de trainer van de Eindhovenaren, is net als voor het heenduel te spreken over FC Emmen.

FC Emmen - PSV is komende zondag vanaf 14.00 uur te volgen via Radio Drenthe. In de app word je op de hoogte gehouden via een liveblog. Het duel begint om 14.30 uur.

"Wij wonnen met dikke cijfers in eigen huis, maar in de beginfase deden zij het heel goed tegen ons. Het is een ploeg die wil voetballen. De trainer heeft een bepaalde speelstijl en houdt daar ook aan vast", aldus Van Bommel.De Limburger benadrukte in aanloop naar de wedstrijd van oktober dat Emmen een ploeg is die beter is dan menigeen denkt. Na een moeizame beginfase stond PSV bij rust met 3-0 voor. Het duel eindigde uiteindelijk in 6-0 en dat was de grootste nederlaag van FC Emmen dit seizoen.PSV hoopt dit seizoen de vierde landstitel in vijf jaar te behalen. Van Bommel: "We hebben voor de winterstop zestien van de zeventien wedstrijden gewonnen. Dat is gewoon uniek. Het begin, na de winter, is in mijn ogen erg belangrijk. Dit zijn wedstrijden waarbij je gelijk bij de les moet zijn."