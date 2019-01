Deel dit artikel:













Albert Emmink uit Havelte krijgt bijzondere Japanse onderscheiding

Het wordt een heel bijzondere avond voor Albert Emmink uit Havelte. Hij is onderweg naar de residentie van de Japanse ambassadeur in Den Haag. Daar krijgt hij vanavond een heel speciale onderscheiding: de Order of the Rising Sun.

De Order of the Rising Sun was de eerste Japanse Ridderorde en werd in 1875 ingesteld.



"Het is heel bijzonder. Er zijn maar een paar Nederlanders met deze onderscheiding", zegt Emmink. Emmink krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor een uitwisselingsprogramma met scholieren. Dit organiseert hij met de stichting Vrienden van Japan. "Ik ben nu zelf zes keer in Japan geweest. Het is een heel net land, de groep gaat daar voor het individu."



Door de uitwisseling ontstaat er meer begrip voor de verschillende culturen. "Ze hebben daar veel respect voor ouderen. Maar er zijn ook mindere dingen. Zo moeten mensen daar vaak zo zestig tot zeventig uur in de week werken", vervolgt Emmink.



Emmink gaat met een grote groep naar de Japanse ambassadeur. "Mijn vrouw gaat mee en verder in totaal dertig kinderen en kleinkinderen. Ook het bestuur van onze stichting gaat mee, dus het wordt vast een mooie avond!"