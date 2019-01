Deel dit artikel:













Recordaantal springruiters op Indoor Hartje Drenthe Springruiter Marc Houtzager (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Indoor Hartje Drenthe trekt dit jaar een recordaantal deelnemers. Mede door het wegvallen van het internationale concours in Drachten komen veel topruiters naar de manege in Beilen.

Geschreven door Steven Stegen

Een van de ruiters die zich heeft gemeld is Marc Houtzager. De ruiter uit Rouveen werd vorig weekend nog tweede in de wereldbeker in Basel. De geboren Hoogevener deed dat met zijn huidige toppaard Sterrehof's Calimero. In Beilen start hij met jonge paarden.



"Het is zeker tien jaar geleden dat ik hier voor het laatst was", aldus Houtzager. "Toen werd er nog ingereden in een heel klein halletje. Ja, er is hier veel verbeterd. De organisatie is goed, net als de bodem. Dus voor mij ideaal om jongere paarden ervaring op te laten doen."



'Mooie reputatie'

Voorzitter Gert Wonder van de concourscommissie is trots op het deelnemersveld, met ook ruiters als Albert Zoer (Echten), Maureen Bonder (Schoonoord) en Daan van Geel (Gees) op de startlijst. "We zijn ooit begonnen als een eenvoudige manege-wedstrijd, maar we hebben nu toch wel een mooie reputatie opgebouwd."



Zaterdagavond is de afsluiting van Indoor Hartje Drenthe. De Grote Prijs is dan live te volgen via rtvdrenthe.nl