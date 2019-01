Zeker drie jaar uitstel voor groot zonnepark Trekgatenweg bij Hoogeveen

Netbeheerder RENDO heeft onvoldoende netwerkcapaciteit om het Zonnepark Trekgatenweg bij Hoogeveen te kunnen faciliteren. Het park zou minimaal 55 hectare groot worden en zeker 45 megawatt aan energie opwekken. Maar het kan nog zeker drie jaren duren voor het van de grond kan komen.

'Overheden moeten wildgroei aan zonne-initiatieven voorkomen'

'Goedkope zonnepanelen voor hele gemeente bij steun voor zonnepark'

Hoogeveners mogen oordeel geven over vijf zonneparken

Zonnepark-planoloog: Niet paniekerig doen als het niet meteen helemaal goed gaat

Volgens manager Gerrit Scharrenberg van RENDO is het net totaal overvraagd door de aanvragen voor de ontwikkeling van zonneparken. Scharrenberg: "Zonnepark Trekgatenweg kan de eerste paar jaar niet gerealiseerd worden. We hebben gewoon de capaciteit er niet voor om de energie te transporteren."Vorig jaar kregen vijf zonneparken met een grote van zo'n tien tot dertig hectare in de gemeente Hoogeveen een vergunning. Maar de netwerkbeheerders RENDO en Enexis kunnen geen of nog maar heel weinig nieuwe aansluitingscontracten afsluiten. RENDO zit dus vol. En in het Enexis-deel van de gemeente is nog maar een beetje ruimte. Maar die lijkt nu gevuld te worden door een nieuwe zonnepark-aanvraag bij Pesse, naast een al vergund zonneparkinitiatief.Scharrenberg: "Op dit moment hebben we nog maar heel weinig mogelijkheden voor zonneparken. We hebben aanvragen tot 500 megawatt, terwijl Hoogeveen maar 50 megawatt aan energie zelf verbruikt. Er kunnen voorlopig alleen nog heel klein beetje zonnepanelen op het dak bij. We wachten op uitbreiding van het hoogspanningsnet, maar dat kan nog jaren duren.Voor grote zonneparken moeten speciale kabels naar het hoogspanningsstation gelegd worden. De aanleg, en vooral de tracéprocedures daarvoor, nemen jaren in beslag. Daarnaast moet Tennet de capaciteit van het hoogspanningsnet vergroten. En dat kan tot wel tien jaar duren.Wessel Bakker van de actiegroep Zonnepark Trekgatenweg Nee! reageert verheugd. "Wij zijn er blij mee als het is zoals het lijkt. Dit geeft ruimte voor een nieuwe standpuntbepaling van de gemeente. Want willen we al die parken wel?"Maar volgens initiatiefnemer Richard Kimman is zijn zonnepark-initiatief nog lang niet afgelopen. "Ik verwacht zeer binnenkort een aansluitingsakkoord met RENDO te kunnen tekenen."Bakker is kritisch op de ontstane situatie en het gemeentebeleid. "Je kunt concluderen dat Hoogeveen niet zorgvuldig is geweest bij het opstellen van het zonne-energiebeleid. Ze willen tot wel duizend hectare veenweidegebied beschikbaar stellen voor zonneparken, terwijl niet duidelijk is of dat wel gerealiseerd kan worden."Wethouder Gert Vos is volop bezig het zonne-energiebeleid van de gemeente Hoogeveen te herschrijven. Hij zegt niet te hebben geweten dat RENDO geen capaciteit meer heeft voor Zonnepark Trekgatenweg. "In het nieuwe beleid gaan we regelen dat initiatiefnemers aansluitgarantie van de netwerkbeheerder hebben, anders worden ze niet gegund. Er is op bepaalde plekken geen ruimte en dat zit ons dwars. We praten daarover met netwerkbeheerders in regionaal verband."Stopzetten van de ontwikkeling van zonneparken in zijn gemeente wil de wethouder nog niet. Er zijn volgens hem meer mogelijkheden. Vos: "Je zou zonneparken kunnen aanleggen waarvan de opbrengst volledig gebruikt wordt in de buurt of omgezet wordt in nieuwe duurzame energie zoals waterstof of groen gas."Op het tweede zonnepark bij Pesse zijn inmiddels zienswijzen van een omwonende en de Natuur- en Milieufederatie bij de gemeente binnengekomen. De raad zal er een oordeel over moeten vormen. Wethouder Vos laat in het midden of dit het laatste zonnepark in zijn gemeente wordt. "Ik durf er niks over te zeggen. Het hangt volledig af van de netwerkbeheerders."