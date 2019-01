Ondernemen in Drenthe: Drenthe heeft veel duurzame ondernemingen, maar waar zitten ze?

Op 8 maart is in het provinciehuis in Assen de verkiezing van de meest duurzame onderneming van Drenthe. Een prijs waar een bedrag van 10.000 euro aan vast hangt. Maar waar zitten die duurzame ondernemingen?

Ze moeten zich nomineren of laten nomineren. Gentia Lokkers, ondernemer uit Wapserveen en ooit winnaar van de prijs, is op zoek. "Ieder jaar zijn we op zoek naar de pareltjes. En je kan ze nomineren. Dat is dit jaar voor het eerst." Volgens Lokkers denken ondernemers vaak dat wat ze doen normaal en gewoon is. Maar daar zitten die pareltjes tussen. "Het helpt je als bedrijf ook als je wint. Dat is echt heel erg leuk". Opgeven kan nog tot 9 februari In Meppel is reuring ontstaan door de mededeling dat de Grote Kerk op het Kerkplein te koop staat. De protestantse gemeente kan het onderhoud niet meer opbrengen. Meteen een punt om voor nieuwe voorzitter van de Meppeler Handelsvereniging, Tjitske Visser, over na te denken. Want de kerk hoort bij Meppel en daar moet een mooie oplossing voor worden gezocht.Erik Oosterhuis heeft samen met zijn twee broers een bedrijf in Nijeveen en in Meppel. Twee zussen van Oosterhuis werken op kantoor. Een familiebedrijf. Ze is actief in de landbouw, het landschapsbeheer, weg- en waterbouw en in de haven van Meppel. Er werken zo'n tachtig mensen. Maar een keus maken? "We proberen gewoon mooie projecten te doen. We merken wel dat het tegenwoordig vooral kleinere projecten zijn, dat vergt wat meer planning. Ze zouden in het Noorden wat meer grote infrastructurele projecten moeten opstarten."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online.