Livemuziek in de bus naar Drenthe tijdens Eurosonic Fabian en Joey van Sunroots staan voor de 'toerbus' (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Sunroots live in de bus (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Bussessions doen ook Drenthe aan (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Het Groningse muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) reikt tot ver in Drenthe. Dat komt door de Bussessions, waarbij artiesten live in bussen vanuit Groningen spelen. Vandaag genoten reizigers tijdens de rit van en naar Roden en Annen van livemuziek.

Geschreven door Dylan de Lange

Drentse toer voor Sunroots

'Dit wordt onze eerste Drentse toer", grappen Fabian en Joey van reggaeband Sunroots. Omdat de voltallige achtkoppige band met instrumenten niet handig in een bus past, telt de formatie vandaag twee muzikanten.



"Ik doe voor de vierde keer mee", vertelt zanger Joey. "Het is geweldig om mensen tijdens een busrit te vermaken met muziek. Zo wordt zo'n ritje toch wat minder saai." De meeste passagiers konden zich daarin vinden en zaten voorin, dichtbij het duo. De mensen achterin luisterden liever naar hun eigen playlist met hun oortelefoontjes.



Retourtjes Groningen-Drenthe

Bussessions is een evenement van ESNS waarbij zeven artiesten of bands live in de bus spelen. Twee bands hebben Drenthe als eindbestemming. Naast Sunroots is dat het americana/folkduo The First Wolf, dat optrad tijdens het retourtje Groningen-Roden.