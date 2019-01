Franse parachutist Maurice le Noury overleden

Maurice le Noury, die in de Tweede Wereldoorlog als Franse parachutist vocht bij Spier, is op 97-jarige leeftijd overleden. Le Noury bezocht meerdere malen de herdenking bij het Monument van de Franse parachutisten.

Le Noury was een van de zevenhonderd Franse parachutisten die meevocht tijdens Franse para-operatie Amherst.De Fransman zei het belangrijk te vinden om bij te dragen aan de bevrijding. "We zijn begonnen met de bevrijding van Frankrijk en het was onze plicht om door te gaan met de rest van Europa", sprak Le Noury in april 2017 tijdens de herdenking van de Franse parachutisten in Zuidlaren.In 1945 werd Le Noury gedropt in Huis ter Heide en verloor daar vele vrienden.