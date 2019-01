Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Loods in Barger-Oosterveld afgebrand De loods is verloren (foto: Persbureau Meter) De loods ging in vlammen op (foto: De Vries Media) Drie brandweerkorpsen waren aanwezig om het vuur te bestrijden (foto: De Vries Media) De brandweer schaalde op naar middelbrand (foto: De Vries Media)

Aan de Oosterveldsestraat in Barger-Oosterveld heeft afgelopen nacht brand gewoed in een loods achter een boerderij. De brand was uitslaand en de loods is volledig verwoest.





Bij het bestrijden van de brand zijn twee bluswagens en drie watertankswagens van de brandweerkorpsen van Emmen, Klazienaveen en Emmer-Compascuum ingezet. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.



Het is niet bekend wat in de loods, een voormalige spuitloods, lag opgeslagen. De brandweer schaalde op naar middelbrand om (met succes) een naastgelegen loods te kunnen behouden.Bij het bestrijden van de brand zijn twee bluswagens en drie watertankswagens van de brandweerkorpsen van Emmen, Klazienaveen en Emmer-Compascuum ingezet. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.