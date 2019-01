Kritiek vanuit Joodse gemeenschap op startpunt Nacht van de Vluchteling in Hooghalen

De Joodse gemeenschap heeft met verbijstering gereageerd op de locatie die is aangewezen als startpunt voor de Nacht van de Vluchteling: Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen.

De inschrijving voor de nachtelijke wandeltocht begon afgelopen donderdag. De sponsortocht vanuit Herinneringscentrum Kamp Westerbork finisht in de nacht van 15 op 16 juni in Groningen."De Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork willen samen aandacht vragen voor vluchtelingen in de jaren dertig van de vorige eeuw, en het gure klimaat dat destijds resulteerde in een nachtmerrie, onder andere omdat de mensen wegkeken van wat er aan de hand was, en de overeenkomsten met 2019, een tijd waarin vluchtelingen het opnieuw voor de kiezen krijgen", aldus de organisatie van de sponsortocht.Maar volgens de Joodse gemeenschap dient de Holocaust niet te worden ingezet voor andere zaken, schrijft De Telegraaf . Volgens de krant vinden vertegenwoordigers uit de gemeenschap het schokkend dat de Holocaust wordt gebruikt voor een sponsorloop waar geld mee moet worden opgehaald voor vluchtelingen, omdat daarmee wordt gesuggereerd dat hun mogelijk hetzelfde lot te wachten staat."Waarom niet het Internationaal Strafhof in Den Haag kiezen als locatie? Of de ambassade van Syrië? Dan zou ik zelfs meelopen. Maar het is gewoon niet oké, ridicuul zelfs, om de link met de Holocaust te leggen. Bovendien, als je er iets van zegt, ben je niet medemenselijk, zelfs al snel een fascist", zegt Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad in De Telegraaf.Directeur Tineke Ceelen van de Stichting Nacht van de Vluchteling zegt rekening te zullen houden met de gevoeligheden. "Het wordt ook geen feestelijke editie, het zal een aangepast programma worden. We hebben al langer een samenwerking met Westerbork en speelden al enkele jaren met de gedachte éénmalig vanuit hier te vertrekken. We willen zeker niemand kwetsen."Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor miljoenen vluchtelingen die wereldwijd van huis en haard verdreven zijn, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hen te helpen. Momenteel zijn ruim 68 miljoen mensen in de wereld op de vlucht.