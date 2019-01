Kritiek op recherchewerk rond drugslab Steenwijkerland

Er is grote kritiek op het speurwerk van de recherche rondom het gevonden drugslab in De Pol, vlak over de grens bij Willemsoord. De kritiek komt van advocaat Huisman, die een Rotterdammer bijstaat in hoger beroepszaken rondom twee drugslaboratoria.

Volgens Huisman is er onvoldoende door-gerechercheerd op verschillende onderdelen, meldt RTV Oost "Bij het drugslab zijn verschillende voertuigen gezien. Daarvan zijn de nummerplaten genoteerd. Ze staan op naam van mannen in Hilversum en Breukelen. In het lab zijn twee telefoons aangetroffen, met prepaidkaarten die zijn gekocht in Hilversum en Breukelen, precies diezelfde plaatsen! Maar de politie is er op niet op aangeslagen. Daarnaast is er DNA gevonden van iemand anders dan mijn cliënt, maar ook die meneer zit hier niet. Of neem de roze- uitgeslagen werkschoenen. Overduidelijk gebruikt bij de xtc-productie, maar niet de maat van mijn cliënt", aldus Huisman.En ook al zaten er op de kleding van Huisman's cliënt MDMA-sporen en is zijn DNA gevonden op een laskap, handschoenen en een sigarettenpeuk: "Mijn cliënt is niet de uitbater. Hij heeft daar onvoldoende capaciteiten voor. Hij is er niet slim genoeg voor, er is behoorlijk wat kennis voor nodig om synthetische drugs te maken. Daarnaast ontbreekt het hem aan financiën om de spullen in zo'n lab aan te schaffen. Hij is een sulletje, die een klusje hier en een klusje daar doet, meer niet."Huisman's cliënt, Theo van D. uit Rotterdam, laat niets los over eventuele betrokkenheid van anderen. "Namen noemen in deze tak van sport is not done", zegt Huisman. "Dan kan het verkeerd met je aflopen." Maar omdat hij niets loslaat over eventuele mede-verdachten of kopstukken, hangt hem naast een flinke gevangenisstraf ook een flinke boete boven het hoofd.Tegen hem is gisteren 7,5 jaar gevangenisstraf geëist voor betrokkenheid bij het drugslab in De Pol, maar ook voor het verrichten van handelingen bij een drugslab in het Twentse Geesteren. Ook wil het Openbaar Ministerie miljoenen van hem gaan vorderen aan criminele winst. "Maar dat is grote onzin. Mijn cliënt heeft niks, hij leeft uit een tas. Hij heeft geen huis, geen auto. Justitie is bij hem niet aan het juiste adres."Het drugslab in De Pol werd in de herfst van 2017 ontdekt. Er werd 20 kilo MDMA gevonden. Volgens justitie is er minimaal 1.300 kilo xtc geproduceerd. "Maar waarschijnlijk nog veel meer, zo'n 3.000 kilo." In hetzelfde gebouw werd Theo van D. aangetroffen.De Rotterdammer werd een jaar eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in Geesteren. Aan de Kinckenweg werd eind 2014 een lab gevonden, waar speed werd gemaakt. Theo van D. kreeg samen met een mede-verdachte 3 jaar cel aan de broek. Volgens advocaat Huisman een veel te hoge straf en hij ging in hoger beroep."Hij heeft jerrycans af- en aangevoerd, een afzuiginstallatie verhangen en filters vervangen. Dat betekent niet dat het drugslab van hem was, hij is er hooguit vier of vijf keer geweest." Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. "Meneer was daar tijdens de inval en zijn DNA zat op twee gelaatsmaskers en sigarettenpeuken."Naast bovenstaande drugsproductie, wordt Theo van D. er door justitie ook van verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van 44 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen. Hij werd daar door de rechtbank van vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar het OM is in hoger beroep gegaan. Het is nog niet duidelijk wanneer die zaak dient.Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak over de straf die de Rotterdammer verdient voor zijn rol bij de drugslaboratoria.